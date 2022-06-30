Цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть утром в четверг слабо растут на опасениях временной нехватки этого вида сырья в отдельных случаях, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 8.37 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,28%, до 112,77 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,15%, до 109,94 доллара, передает РИА «Новости».

В четверг утром стоимость нефти слабо растет на опасениях частичного дефицита этого вида сырья. Так, рынки продолжают реагировать на объявление стран «Большой семерки» (G7) о рассмотрении возможности всеобъемлющего запрета на услуги транспортировки российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире при условии, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.

«Мир ожидает «неспокойный период», поскольку сокращение поставок нефти и сжиженного природного газа усугубляет глобальный энергетический кризис», – приводит Bloomberg слова главного исполнительного директора Shell Plc Бен ван Бердена.

Кроме того, по данным минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 июня, снизились на 2,8 млн баррелей, или на 0,7%, до 415,6 мла баррелей. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов только на 0,6 мла баррелей. «Уровень запасных мощностей очень низок, спрос все еще восстанавливается», – в свою очередь также отмечает ван Берден.