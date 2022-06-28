Продукции из Херсона предрекли появление на российском рынке

«Там и проблема логистики, и проблема с собственниками этого урожая. Если тот, кому он принадлежит, отсутствует — это один вопрос. Если он не хочет продавать россиянам — второй вопрос, если хочет — третий. Предсказать по объему сложно, но продукция точно будет представлена на рынке», — заключил он.