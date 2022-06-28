Доллар упал до уровня 2014 года

Курс доллара на торгах 28 июня упал до 52 рублей впервые с 26 декабря 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
На 16:32 доллар потерял 1,89%, опустившись до 52,38 рублей. Евро торгуется на уровне 55,3 рублей. Его падение составило 1,84%.
Отметим, что на открытии торгов доллар наоборот показывал укрепление. Тогда курс американской валюты составлял 53,44 рубля, евро — 55,92 рублей. Данные колебания у иностранных валют связывают с дисбалансом предложения и спроса на них.
Ранее эксперты спрогнозировали падение доллара до минимального значения в начале июля. По их мнению, на курс рубля сейчас влияет сохранение валютного контроля, дисбаланс между спросом и предложением из-за сокращения импорта, а также выручка от продажи нефти.