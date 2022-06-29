Володин предрек обрушение евро

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале предрек ослабление евро и, как вариант — возвращение к национальным валютам. По его словам, если раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям, то сейчас у них самих проблемы и ситуация в целом за это время у них стала только хуже и будут только усугубляться.