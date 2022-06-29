Мосбиржа подготовит коллективный иск к ЕС из-за блокировки НРД

"По иностранным ценным бумагам - здесь я не вижу никакого другого [выхода], кроме судебной перспективы. Наверное, коллективный иск должен быть подан. <…> Мосбиржа сейчас будет организовывать коллективный иск. В пятницу мы анонсируем, что будем в этом плане делать", - сказал Швецов, выступая на сессии Петербургского международного юридического форума.