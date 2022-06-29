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33 минуты назад

Мосбиржа будет организовывать коллективный иск к ЕС из-за блокировки НРД

ТАСС

Московская биржа планирует организовывать коллективный иск к Евросоюзу из-за блокировки активов и введения санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), сообщил председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов.

Мосбиржа подготовит коллективный иск к ЕС из-за блокировки НРД
Фото: ТАССТАСС

"По иностранным ценным бумагам - здесь я не вижу никакого другого [выхода], кроме судебной перспективы. Наверное, коллективный иск должен быть подан. <…> Мосбиржа сейчас будет организовывать коллективный иск. В пятницу мы анонсируем, что будем в этом плане делать", - сказал Швецов, выступая на сессии Петербургского международного юридического форума.

Евросоюз, вводя санкции против НРД, заблокировал чужие активы, так как депозитарий не является ни номинальным собственником, ни номинальным владельцем ценных бумаг, а учетным институтом, который учитывает интересы третьих лиц и несет фидуциарную ответственность, пояснил Швецов.

"Если не будет политической ангажированности судов, <…> шанс освободить активы, замороженные в депозитарном учете, активы третьих лиц, есть", - добавил он.

Рынки,Сергей Швецов,Московская биржа,ЕС,
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