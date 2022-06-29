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24 минуты назад

Набиуллина назвала самый защищенный российский актив

Lenta.ru

Золото из-за его хранения в России является самым защищенным активом в резервах, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«Золото тем и хорошо, что на него невозможно наложить арест. Оно полностью хранится у нас на территории России, поэтому в этом смысле оно более защищенное. Но, конечно, при этом надо понимать, что цена золота очень волатильная, это надо учитывать», — сказала она.

Ранее США запретили импорт золота из России. Американский Минфин напомнил, что к эмбарго на него уже пообещали присоединиться остальные страны «Большой семерки». 27 июня участники G7 заявили, что планируют отрезать Россию от участия в мировых рынках и ограничить ее доходы, в том числе от золота.

США запретили импорт золота из России

В июне российское правительство предложило засекретить данные о российском золотом запасе и государственных валютных резервах страны, скрыв их от «недружественных» стран.

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