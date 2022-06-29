Набиуллина назвала самый защищенный российский актив

«Золото тем и хорошо, что на него невозможно наложить арест. Оно полностью хранится у нас на территории России, поэтому в этом смысле оно более защищенное. Но, конечно, при этом надо понимать, что цена золота очень волатильная, это надо учитывать», — сказала она.