Курс рубля снизился к доллару на открытии торгов

На открытии валютных торгов в четверг российская валюта падает к доллару, но укрепляется к евро. Курс американской валюты повышается на 11 копеек, до 53,29 рубля, курс европейской валюты падает на 27 копеек, до 55,85 рубля, следует из данных Московской биржи.
Торги среды завершились падением рубля. Так, курс доллара повысился до 53,24 рубля, а европейской валюты - до 56 рублей. Но в течение торгов эти валюты демонстрировали новые минимумы к российской. Доллар падал почти к 50 рублям впервые с мая 2015 года, евро - до 52,7 рубля впервые с октября 2014 года.
Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что управляемый курс рубля приведет к тому, что независимость денежно-кредитной политики РФ снизится. Набиуллина заявила, что власти России придерживаются политики плавающего курса. Это обусловлено тем, что именно за счет него экономика может адаптироваться к изменившимся условиям, отметила она.
Ранее глава Минфин РФ Антон Силуанов заявил, что иностранная валюта является токсичной, однако Минфин РФ готов регулировать курс российской валюты к евро и доллару через кросс-курсы валют дружественных стран. Он сообщил о необходимости стимулировать импорт для стабилизации курса рубля.