Курс рубля снизился к доллару на открытии торгов

На открытии валютных торгов в четверг российская валюта падает к доллару, но укрепляется к евро. Курс американской валюты повышается на 11 копеек, до 53,29 рубля, курс европейской валюты падает на 27 копеек, до 55,85 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Торги среды завершились падением рубля. Так, курс доллара повысился до 53,24 рубля, а европейской валюты - до 56 рублей. Но в течение торгов эти валюты демонстрировали новые минимумы к российской. Доллар падал почти к 50 рублям впервые с мая 2015 года, евро - до 52,7 рубля впервые с октября 2014 года.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что управляемый курс рубля приведет к тому, что независимость денежно-кредитной политики РФ снизится. Набиуллина заявила, что власти России придерживаются политики плавающего курса. Это обусловлено тем, что именно за счет него экономика может адаптироваться к изменившимся условиям, отметила она.