Торги акциями «Газпрома» перевели в режим дискретного аукциона

Торги акциями «Газпрома» на Мосбирже перевели в режим дискретного аукциона. Об этом сообщает ТАСС.

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Акции ранее падали более чем на 30%, до минимального с конца мая значения. В 10:57 мск они составили 207,69 рубля за бумагу.

Согласно данным на 11:05 мск, акции компании замедлили падение на 23,82%, торгуясь по

227,3 рубля за бумагу.

Снижение акций «Газпрома» обусловлено решением акционеров ФСК ЕЭС не выплачивать дивиденды за 2021 год. В общей сложности в прошлом году компания получила прибыль в размере чуть менее ₽28,3 млрд. Из них ₽1,41 млрд направят в резервный фонд, оставшиеся ₽26,88 млрд — на цели развития публичного акционерного общества.