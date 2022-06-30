Акционеры "Россети" приняли решение по дивидендам за 2021 год

Акционеры группы "Россети" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акция по итогам 2021 года, говорится в сообщении группы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным/привилегированным акциям ПАО "Россети" по результатам 2021 года в связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности ПАО "Россети" за 2021 год", - отмечается в сообщении.

Видео дня

По итогам 2021 года "Россети" получили 38,3 млрд рублей убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 29,55 млрд рублей прибыли годом ранее. Такие показатели обусловлены переоценкой финансовых вложений, находящихся на балансе "Россетей". При этом переоценка носит неденежный фактор, уточнили в компании.

Состав совета директоров

Наряду с этим акционеры избрали новый совет директоров холдинга. В него вошли вице-премьер РФ Александр Новак, глава группы "Россети" Андрей Рюмин и его первый заместитель, исполнительный директор холдинга Андрей Муров, министр энергетики РФ Николай Шульгинов и его заместитель Павел Сниккарс, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов, глава ассоциации "Совет рынка" Максим Быстров, президент "Опоры России" Александр Калинин, вице-президент по региональному развития Мирового энергетического совета Олег Бударгин, член правления, врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина, замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова, глава "Системного оператора" Единой энергосистемы РФ Федор Опадчий, ректор МЭИ Николай Рогалев и глава "Газпром энергосбыта" Станислав Аширов.

Падение акций

Акции "Россетей" на торгах Московской биржи снижаются на 4,6% на фоне решения акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:57 мск, акции компании теряли 5,35%, снижаясь до 0,589 рубля за бумагу. К 16:30 мск цена акций замедлила падение до 4,61% и находится на уровне 0,5936 рубля за бумагу.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА. Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.