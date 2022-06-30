Назван лучший способ контролировать курс рубля во время кризиса

Плавающий курс рубля является лучшим решением во время кризиса, если верить историческому опыту. Такое мнение в беседе с АБН высказал экономист Института современного развития Никита Масленников.

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Он пояснил, что в 2008 году власти РФ уже пытались поддерживать курс рубля с помощью ступенчатой девальвации, потратив на это свыше 200 миллиардов долларов международных резервов, но потерпели провал. На основе этого опыта в России перешли к таргетированной инфляции и плавающей валюте. По словам Масленникова, данные вещи являются «корреспондирующими друг друга».

Также он отметил, что сейчас предполагать уровень возможной девальвации сложно, поскольку реальный курс рубля будет складываться, прежде всего, из интенсивности восстановления импорта, особенно инвестиционного. Масленников добавил, что если у властей получится «то, на что они надеются» и к концу августа уровень импорт сравняется с февральским, то, возможно, рубль «окажется в коридоре 60, если же нет, то станет крепче».