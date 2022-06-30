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36 минут назад

Назван лучший способ контролировать курс рубля во время кризиса

Елена Прошина

Плавающий курс рубля является лучшим решением во время кризиса, если верить историческому опыту. Такое мнение в беседе с АБН высказал экономист Института современного развития Никита Масленников.

Назван лучший способ контролировать курс рубля во время кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что в 2008 году власти РФ уже пытались поддерживать курс рубля с помощью ступенчатой девальвации, потратив на это свыше 200 миллиардов долларов международных резервов, но потерпели провал. На основе этого опыта в России перешли к таргетированной инфляции и плавающей валюте. По словам Масленникова, данные вещи являются «корреспондирующими друг друга».

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Также он отметил, что сейчас предполагать уровень возможной девальвации сложно, поскольку реальный курс рубля будет складываться, прежде всего, из интенсивности восстановления импорта, особенно инвестиционного. Масленников добавил, что если у властей получится «то, на что они надеются» и к концу августа уровень импорт сравняется с февральским, то, возможно, рубль «окажется в коридоре 60, если же нет, то станет крепче».

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что попытки искусственно влиять на курс валюты могут привести к девальвации, снижению независимости и самостоятельности денежно-кредитной политики страны. Она подчеркивала, что регулятор придерживается политики плавающего рубля, которая позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям.

Рынки,Экономика,Никита Масленников,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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