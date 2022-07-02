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35 минут назад

Bloomberg: JPMorgan Chase считает, что цены на нефть могут достичь $380 за баррель

ТАССиещё 3

Аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $380 за баррель в случае, если Россия значительно сократит добычу нефти в ответ на санкции Запада. Такое мнение приводит в пятницу агентство Bloomberg.

В США предрекли взлет цен на нефть до $380
Фото: ТАССТАСС

По данным аналитиков, сокращение ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки приведет к росту цен на топливо на Лондонской бирже до $190 за баррель. В качестве худшего сценария рассматривается сокращение поставок российской нефти на 5 млн баррелей в сутки. В таком случае цена на нефть может достичь $380 за баррель.

На подобный шаг, как считают аналитики, Россия может пойти в случае ограничения цен на российскую нефть со стороны США и ЕС. Сотрудники JP Morgan Chase полагают, что Москва может позволить себе подобные меры, в то время как многим другим странам будет нанесен значительный экономический ущерб.

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В принятом по итогам прошедшего в ФРГ саммита G7 коммюнике лидеры Группы семи пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, "согласованный международными партнерами".

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