В США предрекли взлет цен на нефть до $380

Аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase спрогнозировали, что цены на нефть могут достичь $380 за баррель в случае, если Россия значительно сократит добычу нефти в ответ на санкции Запада. Такое мнение приводит в пятницу агентство Bloomberg.

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По данным аналитиков, сокращение ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки приведет к росту цен на топливо на Лондонской бирже до $190 за баррель. В качестве худшего сценария рассматривается сокращение поставок российской нефти на 5 млн баррелей в сутки. В таком случае цена на нефть может достичь $380 за баррель.

На подобный шаг, как считают аналитики, Россия может пойти в случае ограничения цен на российскую нефть со стороны США и ЕС. Сотрудники JP Morgan Chase полагают, что Москва может позволить себе подобные меры, в то время как многим другим странам будет нанесен значительный экономический ущерб.