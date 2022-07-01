Названы сроки ослабления рубля

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что в июле курс российской валюты по отношению к американской будет колебаться. В первой половине месяца рубль несколько ослабнет, но затем снова укрепится. Об этом пишет газета «Известия».

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Евгений Миронюк отметил, на курс рубля будут влиять различные факторы. В зависимости от того, какие из них окажутся преобладающими, российская валюта немного упадет, либо поднимется еще выше.

Он уточнил, что позиция Банка России заключается в том, что не следует проводить нерыночное таргетирование курса национальной валюты. В свою очередь, в российском правительстве полагают, что необходимо предпринять все меры к тому, чтобы вернуть рубль в диапазон 70–80 RUB/USD.

Эксперт напомнил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов 29 июня допустил использование бюджетных средств для стабилизации рубля. Об этом он сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.