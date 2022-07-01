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40 минут назад

Названы сроки ослабления рубля

Илья Родин

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что в июле курс российской валюты по отношению к американской будет колебаться. В первой половине месяца рубль несколько ослабнет, но затем снова укрепится. Об этом пишет газета «Известия».

Названы сроки ослабления рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евгений Миронюк отметил, на курс рубля будут влиять различные факторы. В зависимости от того, какие из них окажутся преобладающими, российская валюта немного упадет, либо поднимется еще выше.

Он уточнил, что позиция Банка России заключается в том, что не следует проводить нерыночное таргетирование курса национальной валюты. В свою очередь, в российском правительстве полагают, что необходимо предпринять все меры к тому, чтобы вернуть рубль в диапазон 70–80 RUB/USD.

Названа причина резкого укрепления рубля

Эксперт напомнил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов 29 июня допустил использование бюджетных средств для стабилизации рубля. Об этом он сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее сообщалось, что на курс рубля влияют регуляторные меры, международная обстановка, ситуация на зарубежных рынках сырья. Сочетание этих факторов привело к резкому росту российской валюты.

Рынки,Антон Силуанов,Минфин России,Банк России,Российский союз промышленников и предпринимателей,Правительство РФ,
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