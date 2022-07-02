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52 минуты назад

Аналитики предсказали «стратосферный» рост цен на нефть

Майк Габриелян

Аналитики JP Morgan Chase спрогнозировали рост цен на нефть до «стратосферных» $380 за баррель, если Россия значительно сократит добычу в ответ на западные санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По расчетам аналитиков, сокращение ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки вызовет рост цен на Лондонской бирже до $190 за баррель. Сокращение на 5 млн баррелей приведет к намного худшей ситуации: цена на нефть может достичь «стратосферных» $380 за баррель.

«Учитывая прочное финансовое положение Москвы, страна может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей, не нанося чрезмерного ущерба экономике. Однако для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими», - считают аналитики банка.

По их мнению, «наиболее очевидный и вероятный риск» ограничения цен на российскую нефть со стоны Запада состоит в том, что Россия примет ответные меры, сократив экспорт.

«Северный поток» отключат

Лидеры G7 на недавнем саммите пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

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