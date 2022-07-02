Аналитики предсказали «стратосферный» рост цен на нефть

Аналитики JP Morgan Chase спрогнозировали рост цен на нефть до «стратосферных» $380 за баррель, если Россия значительно сократит добычу в ответ на западные санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По расчетам аналитиков, сокращение ежедневных поставок российской нефти на 3 млн баррелей в сутки вызовет рост цен на Лондонской бирже до $190 за баррель. Сокращение на 5 млн баррелей приведет к намного худшей ситуации: цена на нефть может достичь «стратосферных» $380 за баррель.

«Учитывая прочное финансовое положение Москвы, страна может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей, не нанося чрезмерного ущерба экономике. Однако для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими», - считают аналитики банка.

По их мнению, «наиболее очевидный и вероятный риск» ограничения цен на российскую нефть со стоны Запада состоит в том, что Россия примет ответные меры, сократив экспорт.