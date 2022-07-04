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7 часов назад

Китай заподозрили в реэкспорте палладия российского происхождения

Газета.Ruиещё 1

Китай начал экспортировать палладий, которого почти нет в стране. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные китайской таможни.

Отмечается, что в период с января по май КНР экспортировал 5,2 тыс. тройских унций этого металла в Италию, Канаду и Гонконг, при этом в прошлом году экспорт составлял всего 55 тройских унций.

Предполагается, что речь может идти о палладии российского происхождения. Россия производит 40% от общей суммы добываемого в мире палладия, еще одним крупнейшим поставщиком является Южно-Африканская республика. В то время как Китай больше других стран покупает этот металл. На страну приходится 30% общемирового потребления металлов платиновой группы (обычно их используют в качестве катализаторов в двигателях автомобилей).

Россия снизила поставки палладия в КНР в январе—мае в два раза в годовом выражении, до 56 тыс. тройских унций.

Представитель НРА Сергей Гришунин считает, что Китай может экспортировать палладий иностранного происхождения, однако назвать его российским будет неправильно, поскольку металл мог быть приобретен у ЮАР или Зимбабве. Кроме того, китайские компании активно вкладывали средства в горную добычу в Африке, где и могли найти палладий.

В конце марта агентство Bloomberg утверждало, что торговые отношения России и Китая ухудшились. И главными направлениями торговли, в которых отмечается спад, являются экспорт сырой нефти, природного газа и каменного угля из России. Также под угрозой может оказаться экспорт палладия в Китай.

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