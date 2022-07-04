В понедельник, 4 июля, цены на газ в Европе подскочили на семь процентов и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE.

К такому уровню цены вернулись впервые с 10 марта. На утро 4 июля ценовой максимум составил 1715 долларов.

В марте на фоне украинского кризиса цены на газ в Европе резко выросли. Рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен 7 марта, рост составил 275 процентов по сравнению с 23 февраля.

В последнее время котировки падали, 6 июня тысяча кубометров газа стоила меньше 900 долларов впервые за три месяца.

Новый виток роста цен происходит на фоне снижения поставок. В Германии ранее сообщили о сокращении поставок по «Северному потоку» примерно до 60 процентов от максимальной пропускной способности.

В Москве объяснили сокращение поставок западными санкциями, которые задержали доставку необходимого оборудования из Канады в Германию.