В понедельник, 4 июля, цены на газ в Европе подскочили на семь процентов и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE.
К такому уровню цены вернулись впервые с 10 марта. На утро 4 июля ценовой максимум составил 1715 долларов.
В марте на фоне украинского кризиса цены на газ в Европе резко выросли. Рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен 7 марта, рост составил 275 процентов по сравнению с 23 февраля.
В последнее время котировки падали, 6 июня тысяча кубометров газа стоила меньше 900 долларов впервые за три месяца.
Новый виток роста цен происходит на фоне снижения поставок. В Германии ранее сообщили о сокращении поставок по «Северному потоку» примерно до 60 процентов от максимальной пропускной способности.
В Москве объяснили сокращение поставок западными санкциями, которые задержали доставку необходимого оборудования из Канады в Германию.
С 11 по 21 июля обе ветки «Северного потока» остановят на плановый ремонт и профилактику.