Цена на газ в Европе рекордно выросла

Стоимость газа в Европе превысила 1800 долларов за тысячу кубометров, рекордный рост произошел впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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В ходе торгов в понедельник, 4 июля, августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1804,3 доллара за тысячу кубов. В целом за сутки повышение составило 13 процентов.