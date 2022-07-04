Bloomberg назвал причину нового роста цен на газ в Европе

В Европе снова выросли цены на газ. По данным агентства Bloomberg, они поднялись до самого высокого уровня за последние четыре месяца. Причиной этого стали запланированные забастовки работников нефтегазового сектора Норвегии.
Пресс-служба Норвежской нефтегазовой ассоциации сообщила, что во время забастовки, запланированной на вторник, 5 июля, будут закрыты три месторождения. Кроме того, если требования профсоюза управленческого персонала Lederne не будут выполнены, в среду будет остановлена работа еще трех вышек.
Агентство подчеркивает, что в понедельник, 4 июля, в европейских странах на 10% подорожали фьючерсы на природный газ. По данным портала, в 2022 году их стоимость увеличилась более, чем в два раза.
Глава немецкой федерации профсоюзов Ясмин Фахими уточнил, что если ситуация на энергетическом рынке не улучшится, промышленность Германии существенно пострадает, дополняет «Прайм».
Руководитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер сообщил ранее, в свою очередь, что потребители будут шокированы новыми ценами на голубое топливо.