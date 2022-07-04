Bloomberg назвал причину нового роста цен на газ в Европе

В Европе снова выросли цены на газ. По данным агентства Bloomberg, они поднялись до самого высокого уровня за последние четыре месяца. Причиной этого стали запланированные забастовки работников нефтегазового сектора Норвегии.

Пресс-служба Норвежской нефтегазовой ассоциации сообщила, что во время забастовки, запланированной на вторник, 5 июля, будут закрыты три месторождения. Кроме того, если требования профсоюза управленческого персонала Lederne не будут выполнены, в среду будет остановлена работа еще трех вышек.

Агентство подчеркивает, что в понедельник, 4 июля, в европейских странах на 10% подорожали фьючерсы на природный газ. По данным портала, в 2022 году их стоимость увеличилась более, чем в два раза.

Глава немецкой федерации профсоюзов Ясмин Фахими уточнил, что если ситуация на энергетическом рынке не улучшится, промышленность Германии существенно пострадает, дополняет «Прайм».