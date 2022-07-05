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5 часов назад

Европейцам предсказали газ за $3500

Секрет Фирмы

С 11 по 21 июля Россия проведёт плановый ремонт газопровода «Северный поток — 1». Это может вызвать скачок цен до $3500 за тысячу кубометров, считает ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП РФ Дмитрий Полохин. Ранее стоимость голубого топлива превысила $1700 на фоне забастовок в Норвегии.

Европейцам предсказали газ за $3500
Фото: ТАССТАСС

Аналитик «Финама» Сергей Кауфман уточнил, что плановый ремонт происходит регулярно и о нём предупреждают заранее, поэтому никакой реакции на рынке быть не должно. Однако ситуация с задержкой оборудования Siemens в Канаде может затянуть работы, тогда цены взлетят до $2500–3000, добавил Кауфман.

По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, даже из-за плановой остановки на европейском рынке может произойти паника, так как европейцы в целом сейчас характеризуются повышенной тревожностью.

Если с 11 по 21 июля в Европе будет жаркая погода, то тогда стоимость может превысить отметку в $2500 за тысячу кубометров, полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он считает, что цена может подскочить до $3500, если власти Евросоюза будут делать резкие заявления в адрес России.

4 июля на лондонской бирже ICE цены на газ в Европе превысили $1700 за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 10 марта. На максимуме августовские фьючерсы торговались по $1715 за тысячу кубометров. Цены увеличиваются три недели подряд на фоне снижения поставок «Газпрома» и новостей о забастовках в Норвегии: из-за протестов рабочих уровень добычи на норвежском континентальном шельфе просел на 13%.

Рынки,Александр Фролов,Владислав Антонов,Siemens,Торгово-промышленная палата,Газпром,ЕС,
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