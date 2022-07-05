Цены на газ в Европе взлетели

Утром во вторник, 5 июля, европейские цены на газ превысили 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

Накануне, 4 июля, цены на газ в Европе оказались выше 1700 долларов в первый раз с 10 марта.

На старте торгов 5 июля ценовой максимум составил 1812 долларов (рост почти на три процента).

В марте 2022 года на фоне украинского кризиса стоимость газа в Европе достигла рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров. Цены тогда выросли на 275 процентов к докризисным.

Позже весной газ начал дешеветь - в начале июня цены опустились ниже 900 долларов впервые за три месяца.

Однако в конце месяца рост цен возобновился на фоне снижения поставок. По оценке Германии, поставки по «Северному потоку» упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.