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3 часа назад

Рубль упал к доллару и вырос к евро

Мария Иванова

На открытии торгов Мосбиржи во вторник, 5 июля, курс доллара вырос до 55,77 рубля, евро упал до 57,49 рубля. Данные опубликованы на сайте биржи.

Как сообщает «Финмаркета», утром 5 июля купить/продать наличные доллары в Москве в среднем можно за 55,62/70,63 рубля.

Рубль дешевел к доллару и евро несколько дней подряд. В конце прошлой недели единица американской валюты стоила 54,5 рубля (плюс 3,05 рубля), евро - 56,54 рубля (плюс 2,85 рубля).

По итогам торгов 4 июля доллар вырос до 55,24 рубля, евро - 57,75 рубля.

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Аналитики связывают это с планами правительства РФ принять меры по нормализации курса. Очень сильный рубль - негативный фактор для российского экспорта.

Рынки,Видео,Московская биржа,Правительство РФ,
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