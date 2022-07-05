На торгах 5 июля евро упал до самого низкого за 20 лет уровня и достиг 1,0283 доллара. Об этом сообщает CNBC.

Падение составило более чем один процент за сессию.

Ослабление евро связано с ростом опасений по поводу рецессии в еврозоне, скачком цен на газ и продолжением украинского кризиса. Евро потерял более девяти процентов своей стоимости по отношению к доллару с начала года.

Инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,6 процента в июне, из-за этого Европейский центральный банк заранее уведомил рынки о планах повысить процентные ставки впервые за 11 лет.

В середине мая евро впервые за 20 лет приблизился к паритету с долларом, упала до минимума в 1,03 доллара.

Аналитики объясняли это ужесточением политики Федеральной резервной системы США (американского регулятора) и проблемами с поставками энергоносителей из России.