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3 часа назад

Цены на нефть выросли на опасениях дефицита

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть в среду утром растут на опасениях возникновения дефицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть выросли на опасениях дефицита
Фото: ReutersReuters

По состоянию на 9.09 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,79%, до 103,58 доллара, августовских фьючерсов на WTI – на 0,27%, до 99,77 доллара, передает РИА «Новости».

В среду утром цены на нефть растут, инвесторы опасаются возникновения нехватки черного золота на рынке. Опасения подкрепляют новости Норвежской нефтегазовой ассоциации (NOG) о закрытии нескольких месторождений на фоне забастовок профсоюза управленческого персонала Lederne.

При этом продолжает сдерживать рост нефтяных цен вероятность экономической рецессии из-за действий мировых центробанков.

«Хотя шансы на рецессию действительно растут, для нефтяного рынка преждевременно поддаваться таким опасениям», – считают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит Bloomberg.

«Мировая экономика по-прежнему растет, и рост спроса на нефть в этом году должен значительно превысить рост ВВП», – добавили они.

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