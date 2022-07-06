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2 часа назад

Заявление Медведева обрушило акции Mitsui и Mitsubishi

Алиса Селезнёва

Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали после того, как заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил запретом поставок нефти и газа в Японию. Об этом пишет агентство Reuters.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что на саммите G7 обсуждался механизм ограничения цен на нефть из России, который должен снизить ее стоимость вдвое. Комментируя эти слова, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заметил, что в таком случае «у Японии не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2»».

После этого заявления акции Mitsui потеряли 5 июля 5,7%, а акции Mitsubishi упали на 5,4%, отмечает агентство Reuters.

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Японские компании Mitsui и Mitsubishi имеют доли в «Сахалине-2». Около 10% импорта сжиженного природного газа в Японию приходится именно на этот проект.

При этом ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о передаче активов «Сахалина-2» вновь созданной российской компании. Иностранные инвесторы должны будут уведомить Москву в течение месяца, хотят ли они получить долю в ней. И если нет, иностранцы будут вынуждены продать свои активы, а вырученные средства пойдут на российские счета, которые нельзя будет вывести.

Рынки,Видео,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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