Доллар подскочил выше 64 рублей

На открытии торгов Мосбиржи 6 июля курс доллара поднялся выше 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Евро за десять минут торгов вырос до 68,5 рубля.

По данным «Финмаркета», утром 6 июля купить/продать наличные доллары в Москве в среднем можно за 64,17/72,8 руб.

Падение рубля продолжается уже несколько дней. Эксперты связывают это с планами российских властей принять меры по нормализации курса и вернуть доллар к 70 рублям. Слишком дорогой рубль - негативный фактор для российского экспорта.

Также на российскую валюту влияет подешевевшая нефть.