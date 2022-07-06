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2 часа назад

Доллар подскочил выше 64 рублей

Мария Иванова

На открытии торгов Мосбиржи 6 июля курс доллара поднялся выше 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Евро за десять минут торгов вырос до 68,5 рубля.

По данным «Финмаркета», утром 6 июля купить/продать наличные доллары в Москве в среднем можно за 64,17/72,8 руб.

Падение рубля продолжается уже несколько дней. Эксперты связывают это с планами российских властей принять меры по нормализации курса и вернуть доллар к 70 рублям. Слишком дорогой рубль - негативный фактор для российского экспорта.

Делягин рассказал, как будет падать доллар

Также на российскую валюту влияет подешевевшая нефть.

По итогам торгов 5 июля доллар подорожал почти на шесть рублей, европейская валюта - на 6,27 рубля: доллар достиг 61,15 рубля, евро - 63,6 рубля.

Рынки,Видео,Московская биржа,
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