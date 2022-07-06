Российский рынок акций закрылся снижением индексов

Российский фондовый рынок в среду продемонстрировал снижение ведущих индексов. По итогам торгов индекс Мосбиржи опустился на 0,21% - до 2 221,88 пункта, индекс РТС - на 3,93, до 1 101,64 пунктов.

Фото: ТАСС ТАСС

Курс доллара за день подрос на 3,6% - до 63,35 руб., евро - на 2,12%, до 64,77 руб.

Индекс Мосбиржи смог удержать позиции выше 2 200 пунктов во многом благодаря рублевому ослаблению, которое поддерживает акции экспортеров. Вместе с тем стоимость нефти отступила ниже $100 за баррель, а сырьевые товары остаются под давлением растущего доллара, отмечает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Корпоративный сектор

Лидерами роста стали акции "Ренессанс страхования" (+4,49%). Также подорожали обыкновенные акции "Новатэка" (+4,06%) и привилегированные акции "Мечела" (+3,84%).

Рынок завтра

Из важной статистики, которая будет опубликована 7 июля, эксперты отмечают изменение за июнь числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP и недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице. Кроме того, ЕЦБ обнародует протокол последнего заседания по монетарной политике.

"В России 7 июля - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, - пройдет в "Башнефти", "Казаньоргсинтезе", "Мосэнерго", "Нижнекамскнефтехиме", ОГК-2, "Роснефти" и ГК "Самолет", - указывает Бахтин.