Аналитик прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

«Фундаментально ничего на нефтяном рынке не меняется с точки зрения баланса спроса и предложения. По-прежнему есть дефицит, существуют проблемы у основных производителей. Поэтому говорить о том, что нефть радикально подорожает или подешевеет, не стоит», — цитирует эксперта oilcapital.ru.