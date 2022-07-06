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1 час назад

Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

RT на русском

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

Аналитик прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
Фото: ТАССТАСС

«Фундаментально ничего на нефтяном рынке не меняется с точки зрения баланса спроса и предложения. По-прежнему есть дефицит, существуют проблемы у основных производителей. Поэтому говорить о том, что нефть радикально подорожает или подешевеет, не стоит», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Юшков, при этом стоит опасаться рецессии, так как в ЕС и США признают необходимость борьбы с инфляцией.

По словам эксперта, сценарий с глобальной рецессией и $65 за баррель популярен прежде всего в Соединённых Штатах.

«Такое развитие ситуации возможно, но как минимум никто не отменяет сценарий поддержания цены со стороны ОПЕК+. Кроме того, неизвестно, какая себестоимость добычи у сланцевой нефти», — пояснил Юшков.

Он добавил, что и сценарий со сверхдорогой нефтью имеет свои сложности.

«Тем не менее эти прогнозы в моменте давят на рынок, особенно идея глобальной рецессии. Во многом именно из-за неё цена нефти в последние дни снижается», — считает эксперт.

Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.

Рынки,Антон Бредихин,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,ЕС,
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