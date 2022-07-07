Россиянам объяснили неожиданное ослабление рубля

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов допустил, что ослабление рубля к иностранным валютам могло произойти при участии государства. Об этом он заявил агентству «Прайм».

«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70-80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань», — предположил специалист.

Он отметил, что во второй половине года иностранные валюты продолжат укрепление к рублю. Помехой могут стать новые санкции, если западные страны расширят список российских банков, которым закрыты счета в евро и долларах, считает Тузов. При этом курс в районе 50 рублей эксперт назвал негативным фактором для восстановления экономики и прибылях компаний.