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3 часа назад

Россиянам объяснили неожиданное ослабление рубля

Lenta.ru

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов допустил, что ослабление рубля к иностранным валютам могло произойти при участии государства. Об этом он заявил агентству «Прайм».

«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70-80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань», — предположил специалист.

Он отметил, что во второй половине года иностранные валюты продолжат укрепление к рублю. Помехой могут стать новые санкции, если западные страны расширят список российских банков, которым закрыты счета в евро и долларах, считает Тузов. При этом курс в районе 50 рублей эксперт назвал негативным фактором для восстановления экономики и прибылях компаний.

Рубль назвали самой успешной валютой планеты

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков предостерег от «оголтелой» борьбы против сильного рубля. Главный риск — это «качели» в диапазоне 50-120 рублей за доллар, потому что такого никакая экономика выдержать не сможет, уверен он.

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