Британский фунт вырос на фоне новостей об отставке Джонсона

Фунт стерлингов и ведущие индексы Лондонской фондовой биржи FTSE 100 и 250 начали расти после сообщений о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже, опубликованные в четверг.

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После того как в среду британская валюта торговалась на самом низком уровне за последние два года по отношению к доллару, к 12:04 мск в четверг после сообщений британских СМИ об отставке главы правительства она укрепилась на 0,34%, до $1,1966. Выросли и главные индексы Лондонской фондовой биржи FTSE 100 и 250 - на 1,2% и 0,9% соответственно.

Ранее кабинет Джонсона покинули не менее 54 человек, среди которых четыре министра. В среду вечером группа членов правительства во время личной встречи призвала премьера уйти добровольно и "с достоинством". Тем не менее Джонсон заявлял, что не намерен покидать свой пост. Однако утром в четверг ряд британских СМИ сообщил, что глава правительства выступит с обращением к нации, в котором объявит об отставке.

В последнее время вокруг Джонсона разразился ряд скандалов. Рейтинг премьера резко упал, когда была обнародована информация о вечеринках, проходивших в резиденции главы правительства во время действия жестких коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. Премьер долгое время отрицал свою осведомленность и причастность к происходившему, однако позднее появились доказательства его участия в этих вечеринках.