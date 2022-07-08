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1 час назад

Цены на нефть выросли на опасениях дефицита

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на опасениях возникновения дефицита этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть выросли
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 9.04 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,33%, до 104,99 доллара, августовские фьючерсы на WTI на уровнях вчерашнего закрытия - около 102,6 доллара, передает РИА «Новости»

Нефть дорожает в пятницу утром на фоне опасений нехватки черного золота на рынке. Их подкрепляют новости о возможной приостановке поставок казахстанской нефти по ключевому экспортному маршруту: суд Новороссийска во вторник обязал Каспийский трубопроводный консорциум остановить работу на 30 суток из-за выявленных экологических нарушений (компания решение обжалует, а пока ходатайствовала о приостановке его исполнения).

При этом сдерживают рост нефтяных цен сохраняющиеся волнения на тему возможной рецессии.

«Физический рынок оценивает дефицит, в то время как финансовый рынок оценивает рецессию», – считают стратеги RBC Capital Markets Хелима Крофт и Майкла Тран, чье мнение приводит Bloomberg.

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