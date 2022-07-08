Биткоин вернулся к росту

Биткоин находится на пути к своему максимальному недельному приросту с октября прошлого года, сообщает Bloomberg.

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По мнению аналитиков, этому способствует возвращение «аппетита к риску» на мировых рынках в целом, то есть оптимизм инвесторов растет, и они начинают покупать более рисковые активы.

На этом фоне главная криптовалюта выросла более чем на 13% за неделю, и если такой тренд сохранится, это будет самый большой прирост с 2021 года.

Другие токены, такие как Ether, Avalanche и Solana, в последние дни также продемонстрировали сильный рост, помогая вернуть общую рыночную стоимость криптовалют к отметке выше $1 триллиона.