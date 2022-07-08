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2 часа назад

В Кремле назвали условие для роста поставок по «Северному потоку»

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Канада направит в Германию задержанную турбину, поставки по «Северному потоку» увеличатся. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценке Германии, поставки по «Северному потоку» в июле упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.

В РФ сокращение поставок объяснили санкциями, которые задержали возвращение необходимого оборудования - турбины - из Канады в Германию.

С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» остановят на плановую профилактику.

В Германии сделали заявление о запуске «Северного потока-2»

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее призвал Канаду отправить турбину до начала ремонтных работ в понедельник, 11 июня.

Песков подчеркнул, что на газопроводах существует «определенная регламентная работа», которая должна проводиться каждый год.

«Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один - почему это не сделали сразу», - заявил он.

Рынки,Видео,Роберт Хабек,Дмитрий Песков,
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