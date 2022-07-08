Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Канада направит в Германию задержанную турбину, поставки по «Северному потоку» увеличатся. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценке Германии, поставки по «Северному потоку» в июле упали до 60 процентов от максимальной пропускной способности газопровода.

В РФ сокращение поставок объяснили санкциями, которые задержали возвращение необходимого оборудования - турбины - из Канады в Германию.

С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» остановят на плановую профилактику.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее призвал Канаду отправить турбину до начала ремонтных работ в понедельник, 11 июня.

Песков подчеркнул, что на газопроводах существует «определенная регламентная работа», которая должна проводиться каждый год.