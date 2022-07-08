В Германии оценили сигналы Канады по вопросу «Северного потока»

Берлин получает позитивные сигналы от Канады по вопросу возвращения турбин для «Северного потока». Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.
«Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата», - заметил он.
В кабмине ФРГ охарактеризовали переговоры с Оттавой по возврату турбин для российского газопровода, как позитивные и конструктивные, на которых немецкая сторона «более усиленно» отстаивает свои позиции.
В середине июня «Газпром» уменьшил на 40% объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой в Германию из Канады турбин Siemens, которые находились там на ремонте. Возвращению оборудования препятствуют введенные против России санкции. Вслед за этим ФРГ повысила до второй, предпоследней, степени чрезвычайный план по газу.
С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» остановят на плановую профилактику. При этом в Кремле ожидают роста поставок газа по «Северному потоку» в случае возврата турбин.