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1 час назад

Канада запретила импорт золота из России

Деловая газета "Взгляд"

Власти Канады вводят запрет на импорт российского золота и изделий из него, говорится в заявлении правительства страны.

Канада запретила импорт золота из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство Канады запрещает импорт отдельных изделий из золота российского происхождения, закрывая эти продукты из формальных международных рынков и ограничивая возможность России получать средства для ведения военных действий», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Под запрет попали золото в натуральном виде, необработанное, в том числе в виде порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия, кроме серебра.

Суммарно канадские власти с 8 июля ввели ограничения против шести групп товаров из золота.

Ранее Кабмин Японии расширил санкции против России, утвердил запрет на импорт золота.

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