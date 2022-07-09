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2 часа назад

Снова по 80 рублей: названо условие для укрепления доллара

Майк Габриелян

Доллар вырастет до 80 рублей в случае частичного снятия в России ограничений на вывод капитала. Так полагает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, передает РИА Новости.

«Открытие финсчёта (даже частичное) наряду с восстановлением импорта, которое только началось в мае, является необходимым условием для разворота тренда в курсе доллара в сторону 80 рублей», — заявил Прокудин.

По его мнению, к концу года курс доллара сместится в район 80–90 рублей. Средний биржевой курс составит чуть менее 80 рублей за доллар.

Правительство РФ разрешило российским компаниям до 1 сентября досрочно погашать выданные иностранными банками кредиты в валюте. При этом сумма выплаты должна составлять не менее 20% от суммы долга.

Назван способ спасения россиян от краха доллара

По словам Прокудина, общая сумма долгов перед иностранными банками составляет в РФ порядка $400 млрд, без учёта облигаций. Эксперт отметил, что иностранные банки могут потребовать вернуть значительную часть кредитов вне зависимости от сроков, на которые они выданы.

Ранее эксперты кредитных организаций и инвесткомпаний рассказали, что на следующей неделе следует ожидать падения российского рынка акций.

Рынки,Видео,Ингосстрах-Инвестиции,Правительство РФ,
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