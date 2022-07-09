Озвучен срок перехода России на отечественный хмель и солод

Гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский озвучил срок перехода России на производство и использование отечественного хмеля и солода в алкогольных напитках. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

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Экономист отметил, что дефицит сырья для производства пива, закупавшегося за рубежом, может привести к значительному росту цен на пенные напитки всех видов, а также на вина.

«Переход — это дело не одного года. Например, в России недостаток виноградников. Чтобы полностью обеспечить производителей российским сырьем, нужно примерно 250 тысяч гектаров виноградников, а у нас чуть больше 100 тысяч гектаров, включая Крым. Площадь виноградников в год в среднем увеличивается на пять тысяч гектаров», — рассказал Черниговский и заявил, что для полного перехода на отечественное сырье потребуется 30 лет.

Помимо этого, специалист объяснил причину, по которой ранее в России не занимались выращиванием хмеля. «Российская экономика была интегрирована в мировую. Зачем в нашей стране делать то, что по ряду причин более затратно, чем купить у Чехии», — заключил эксперт.