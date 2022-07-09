Эксперт предупредил о риске «валютных войн»

Стало известно об особенностях слабой национальной валюты в России. Слабый рубль может привести к валютным войнам, а также делает экспорт более выгодным, а импорт более дорогим. Об этом рассказала глава программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН Софья Главина, передает «Прайм».

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По ее словам, слабая валюта приводит к большему положительному сальдо счета текущих операций, увеличивает занятость и дает более быстрый рост ВВП.

Стимулирующая денежно-кредитная политика, которая обычно приводит к ослаблению валюты, также оказывает положительное влияние на национальный рынок капитала и жилья, что, в свою очередь, увеличивает внутреннее потребление.

Однако слабая нацвалюта имеет и негативные стороны. Это может снизить производительность, поскольку импорт оборудования и машин может стать слишком дорогим. К тому же значительно снижается покупательную способность граждан за границей.

Некоторые страны используют девальвацию валюты как стратегию для усиления на мировой арене. Специалисты считают, что такой прием может использовать, например, КНР. Однако это не всегда срабатывает и может привести к «валютной войне» между странами.