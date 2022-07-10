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2 часа назад

Россия переведет на рубли расчеты за стратегическое сырье

ТК «Звезда»иещё 1

Российские власти начали процесс перевода на оплату в рублях за стратегическое сырье. Речь идет об оплате таких товаров, как зерно, подсолнечное масло и шрот - концентрированный корм. В формуле расчета будет применяться среднеарифметический курс доллара, установленный Банком России за пять рабочих дней до расчета.

Россия переведет на рубли расчеты за стратегическое сырье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается в тексте указа, базовая цена одной тонны пшеницы составит 15 тысяч рублей. Тонна подсолнечного масла будет стоить 82,5 тысячи рублей.

Также постановление правительства продлит срок действия введенных в прошлом году пошли до 31 августа 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности страны увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, в случае необходимости. В текущем сельском году будет проэкспортировано 37 тонн сырья.

Рынки,Владимир Путин,Банк России,
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