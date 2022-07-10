Экономист оценил идею о создании единой валюты для стран СНГ

Идея о вводе единой валюты на территории стран СНГ является утопической и потенциально попирающей суверенитет государств, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. Он добавил, что даже золотой стандарт периодически ослаблялся в большинстве стран.

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Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что России, Белоруссии, Казахстану и, возможно, ряду других государств стоит задуматься над введением единой валюты. Объединение стран в этом направлении могло бы помочь построить новую экономическую систему, предположил он.

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«Идея сделать всеобщую валюту время от времени возникает в умах идеалистов, рисующих в коллективном воображении очередной "Город солнца", — считает Мустаев. — При этом забывается долгий и крайне неудачный опыт подобного денежного глобализма. Сюда можно включить и "зонтичные валюты", такие как евро или западноафриканский франк, и попытки разных развивающихся стран "привязать" свою валюту к более крепкому аналогу».

Удачные кейсы, по словам экономиста, можно пересчитать по пальцам. Мустаев привел в пример только гонконгский доллар и саудовский риал.

Потеря суверенитета

Главное, что теряет страна при вхождении в валютный союз — это, как считает экономист, эмиссионный суверенитет. То есть возможность «играть» с курсом своей валюты так, как того требуют текущие обстоятельства.

«Кризис в Еврозоне в начале 2010-х годов был связан именно с невозможностью южно-европейских стран девальвировать свои валюты, — отметил собеседник "Ленты.ру". — До вхождения в зону евро итальянская лира и греческая драхма были одними из самых слабых валют в Европе, что, безусловно, отражалось на уровне инфляции. Но вместе с тем это и помогало странам оставаться конкурентоспособными относительно своих торговых партнеров».

Мустаев отметил, что введение евро позволило обуздать инфляцию, поскольку эмиссионный центр был выведен из этих стран и бесконтрольно печатать деньги стало невозможным. С другой стороны, производительность труда, более низкая, чем у североевропейских товарищей государств по Еврозоне, никуда не делась.

«Отсюда и низкий рост, и невероятная безработица, а попытки решить эти проблемы с помощью заимствований в евро по низкой ставке привели в конце концов к масштабному долговому кризису», — подытожил экономист.

Удобный инструмент

Так и идея о вводе единой валюты, как объяснил экономист, упирается и в экономический суверенитет, и в суверенитет государств как таковой.

«Смогла бы Россия удержать от коллапса свою финансовую систему в феврале-марте 2022 года, если бы решения о повышении ставки нужно было с кем-то еще согласовывать? Сколько эмиссионных центров существовало бы в такой системе? Если только в Москве, то почему бы другим государствам на это соглашаться», — задается вопросом эксперт.

Он привел в пример Белоруссию, где решение девальвировать локальный рубль к российскому смогло в значительной степени поддержать местных производителей при переориентации с европейского рынка на рынок России.

«Так что даже самые близкие союзники не спешат отказываться от возможностей, предоставляемых локальной валютой. Своя валюта и свой ЦентЦентробанк — это удобно и практично. А мечтателям-утопистам полезно вспомнить, что даже золотой стандарт время от времени ослаблялся в большинстве стран, причем с разной скоростью. То есть даже наличие универсальной привязки не помогло удержать единую валюту. Так ли надо возвращаться в прошлое?» — заключил Мустаев.