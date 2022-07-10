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2 часа назад

В США заявили о слабом действии санкций на Россию из-за стоимости нефти

Lenta.ru

Западные санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких мировых цен на нефть. Об этом заявил старший корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер в эфире американской CBS News.

В США признали слабое действие санкций на Россию
Фото: ReutersReuters

«То, что сейчас происходит, обусловлено эффектом высоких цен на нефть. Европа очень медленно сокращает свою зависимость от российской нефти. А еще я думаю, что это эффект сезонности», — оценил действие санкций корреспондент.

Матонниер подчеркнул, что летом традиционно увеличивается спрос на топливо по всему миру. Люди отправляются в автопутешествия, что, в свою очередь, увеличивает спрос, от которого потом растут цены. В результате все это влияет на работу нефтеперерабатывающих предприятий.

До начала спецоперации на Украине цена нефти находилась в районе $89 за баррель, однако сейчас она выросла до $111. Такие показатели для России идут лишь на пользу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что предстоящий визит в Саудовскую Аравию необходим для прямого взаимодействия стран в противостоянии против России и победы в конкурентной борьбе с Китаем. По его словам, Саудовская Аравия является одной из тех стран, которые могут влиять на результаты такого противостояния. Американский лидер добавил, что саудовские власти работают с администрацией США над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.

Рынки,Джозеф Байден,Администрация США,
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