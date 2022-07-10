Европе посоветовали готовиться к остановке поставок газа из России

Министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр призвал европейские страны готовиться к полному прекращению поставок природного газа из России. По словам чиновника, это самый вероятный сценарий. Об этом сообщило агентство Reuters.
Франция готовит план на случай непредвиденных обстоятельств, объяснил министр. Франция зависит от поставок из России лишь на 17%, это меньше, чем её соседи, отметило агентство. По словам Ле Мэра, существует реальные риски, что поставки из России прекратятся. Было бы безответственно игнорировать такой сценарий, объяснил министр.
Чиновник рассказал, что в первую очередь потребление энергии необходимо сократить домашним хозяйствам и предприятиям. Позже начнётся строительство новой инфраструктуры для приёма сжиженного природного газа из-за рубежа. По словам Ле Мэр, власти изучают компанию за компанией, чтобы понять, как сэкономить энергию.
Кризис с поставками российского газа уже добрался до Франции и Италии. Ранее Париж признал , что у него нет альтернативы этому топливу.