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3 часа назад

Европе посоветовали готовиться к остановке поставок газа из России

Секрет Фирмы

Министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр призвал европейские страны готовиться к полному прекращению поставок природного газа из России. По словам чиновника, это самый вероятный сценарий. Об этом сообщило агентство Reuters.

Европе посоветовали готовиться к остановке поставок газа из России
Фото: Pxhere , CC0Pxhere , CC0

Франция готовит план на случай непредвиденных обстоятельств, объяснил министр. Франция зависит от поставок из России лишь на 17%, это меньше, чем её соседи, отметило агентство. По словам Ле Мэра, существует реальные риски, что поставки из России прекратятся. Было бы безответственно игнорировать такой сценарий, объяснил министр.

Чиновник рассказал, что в первую очередь потребление энергии необходимо сократить домашним хозяйствам и предприятиям. Позже начнётся строительство новой инфраструктуры для приёма сжиженного природного газа из-за рубежа. По словам Ле Мэр, власти изучают компанию за компанией, чтобы понять, как сэкономить энергию.

Кризис с поставками российского газа уже добрался до Франции и Италии. Ранее Париж признал , что у него нет альтернативы этому топливу.

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