Власти Франции готовятся к полному прекращению поставок газа из России. Об этом заявил министр финансов Бруно Ле Мэр, передает Reuters.
«Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа — это реальная возможность... и нам нужно подготовиться к этому сценарию», — сказал он в кулуарах конференции по бизнесу и экономике.
По его словам, «было бы совершенно безответственно игнорировать этот сценарий».
Ле Мэр отметил, что граждане и предприятия должны будут сократить потребление энергии. Также потребуется возводить новую инфраструктуру, например, плавучий завод, который сможет регазифицировать поставки сжиженного природного газа из-за рубежа.
Франция получает около 17% потребляемого газа из России. Правительство готовит план на случай прекращения поставок. Сейчас многие атомные реакторы страны находятся на техобслуживании, и потому АЭС не смогут заменить газовые поставки.
Ранее в Эстонии заявили о необходимости введения режима ЧС из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой.