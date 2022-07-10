Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
45 минут назад

Власти Франции готовятся к полному прекращению поставок газа из России

Майк Габриелян

Власти Франции готовятся к полному прекращению поставок газа из России. Об этом заявил министр финансов Бруно Ле Мэр, передает Reuters.

Власти Франции готовятся к полному прекращению поставок газа из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа — это реальная возможность... и нам нужно подготовиться к этому сценарию», — сказал он в кулуарах конференции по бизнесу и экономике.

По его словам, «было бы совершенно безответственно игнорировать этот сценарий».

Ле Мэр отметил, что граждане и предприятия должны будут сократить потребление энергии. Также потребуется возводить новую инфраструктуру, например, плавучий завод, который сможет регазифицировать поставки сжиженного природного газа из-за рубежа.

Франция получает около 17% потребляемого газа из России. Правительство готовит план на случай прекращения поставок. Сейчас многие атомные реакторы страны находятся на техобслуживании, и потому АЭС не смогут заменить газовые поставки.

Ранее в Эстонии заявили о необходимости введения режима ЧС из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители