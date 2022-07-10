Спрогнозирован курс рубля на следующую неделю

Финансовые аналитики рассказали, как откроются рынки в понедельник, 11 июля, и какие факторы будут влиять на курс рубля. Мнение экспертов приводит Business FM.
Руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов предрекает внутренние попытки «немножко снизить курс рубля». Подобное, по его словам, наблюдалось и ранее, но «после того, как доллар укреплялся, он достаточно резко также и снижался снова».
Директор по анализу финансовых рынков ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев считает, что на следующей неделе «мы увидим консолидацию пары доллар — рубль выше 60, как максимум движение ближе к 65».
По его словам, с одной стороны, Банк России продолжит интервенции и скупку юаня, а с другой — наши крупные экспортеры, прежде всего «Газпром», будут крайне заинтересованы в рубле и в том, чтобы этот рубль начать покупать, соответственно они будут продавать валюту.
«Но какая тенденция в моменте окажется сильнее, сказать очень сложно», - резюмирует он.
Аналитик «Риком-траст» Олег Абелев полагает, что «с рынком ничего экстраординарного происходить не должно».
«Думаю, что на следующей неделе рубль будет тоже в плавном ослабевании находиться, диапазон 62-65, наверное, к доллару, может быть, даже еще больше ослабнет, если будут набирать обороты процессы параллельного импорта», - отметил Абелев.
Ранее эксперт заявил, что к концу года у доллара есть шансы на рост до 75 рублей, поэтому избавляться от долларовых сбережений пока не стоит.