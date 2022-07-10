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1 час назад

Спрогнозирован курс рубля на следующую неделю

Майк Габриелян

Финансовые аналитики рассказали, как откроются рынки в понедельник, 11 июля, и какие факторы будут влиять на курс рубля. Мнение экспертов приводит Business FM.

Спрогнозирован курс рубля на следующую неделю
Фото: ТАССТАСС

Руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов предрекает внутренние попытки «немножко снизить курс рубля». Подобное, по его словам, наблюдалось и ранее, но «после того, как доллар укреплялся, он достаточно резко также и снижался снова».

Директор по анализу финансовых рынков ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев считает, что на следующей неделе «мы увидим консолидацию пары доллар — рубль выше 60, как максимум движение ближе к 65».

По его словам, с одной стороны, Банк России продолжит интервенции и скупку юаня, а с другой — наши крупные экспортеры, прежде всего «Газпром», будут крайне заинтересованы в рубле и в том, чтобы этот рубль начать покупать, соответственно они будут продавать валюту.

«Но какая тенденция в моменте окажется сильнее, сказать очень сложно», - резюмирует он.

Аналитик «Риком-траст» Олег Абелев полагает, что «с рынком ничего экстраординарного происходить не должно».

«Думаю, что на следующей неделе рубль будет тоже в плавном ослабевании находиться, диапазон 62-65, наверное, к доллару, может быть, даже еще больше ослабнет, если будут набирать обороты процессы параллельного импорта», - отметил Абелев.

Ранее эксперт заявил, что к концу года у доллара есть шансы на рост до 75 рублей, поэтому избавляться от долларовых сбережений пока не стоит.

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