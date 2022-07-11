Нефть подешевела на опасениях рецессии

Стоимость нефти в понедельник утром снижается, инвесторы по-прежнему опасаются за перспективы вокруг мировой экономики, что может отразиться на нефтяном спросе, при этом базовые факторы остаются поддерживающими, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.36 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,47%, до 106,52 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,79%, до 103,96 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы начали неделю в осторожном тоне, так как опасения по поводу возможной рецессии сохраняются. Мировые центробанки склонны к повышению ставок для сдерживания рекордной инфляции, что может повлиять на мировую экономику и, следовательно, нефтяной спрос.

Вместе с этим базовые факторы продолжают удерживать нефтяные цены выше 100 долларов за баррель. Рынок остается дефицитным на фоне, в том числе, нефтяного эмбарго по отношению к российской нефти и ситуации вокруг свободных производственных мощностей у стран ОПЕК+ для наращивания добычи в соответствии с планом сделки.