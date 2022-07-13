Рубль ослабел к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

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По данным на 10.03 курс доллара растет до 59,13 руб. (+0,33%), евро – на 0,04%, до 59,52 руб., передает ТАСС.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже рос на 0,44%, до 59,2 руб., курс евро рос на 0,42%, до 59,75 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в среду демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов.

Индекс Мосбиржи растет на 0,3% – до отметки 2 140,11 пункта, индекс РТС снижается до 1138,75 пункта (-0,32%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10.03.