Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Названы последствия равенства курсов доллара и евро

Lenta.ruиещё 2

Сближение курсов доллара и евро означает проблемы в экономической политике Европы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он назвал последствия для европейской экономики, если курс валют сравняется.

Экономист назвал последствия равенства курсов доллара и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Равный курс

Видео дня

По мнению экономиста, вероятность того, что евро станет стоить столько же, сколько и доллар, очень высокая.

«При появлении евро курс был 0,95 и меньше по отношению к доллару. На сегодняшний день мы видим, что Европа не так гибка по отношению к ФедеФедеральной резервной системе (ФРС) США, которая уже предприняла меры по борьбе с инфляцией, а Европа все еще медлит. Как только наступает кризис, главным бенефициаром всех процессов становится доллар, а не евро. Мы сейчас видим, что ЕвроЕвропейский центральный банк (ЕЦБ) сильно отстал от экономических и инфляционных трендов, о которых он много говорит, но, видимо, не готов к оперативным действиям», — сказал он.

Доллар вновь упал ниже 60 рублей

Экономические последствия

Радикальных изменений для мировой экономики от равенства европейской и американской валют не произойдет. Это затронет в первую очередь самих европейцев, утверждает Константин Ордов.

«Для жителей Европы это будет связано с падением их жизненного уровня. Все то, чем Европа до сегодняшнего дня гордилась и ставила в пример, ставится сегодня на кон», — объяснил экономист.

Сближение доллара и евро было очевидно еще год назад, утверждает специалист. По его словам, такой паритет будет сохраняться продолжительное время.

«Любого рода тренды и изменения измеряются не неделями и месяцами, а годами. На сегодняшний день этот тренд еще не закончен. С высокой вероятностью мы увидим слом этого паритета в сторону того, что евро будет стоить дешевле доллара. А дальше то, насколько глубока будет эта "кроличья нора", будет зависеть от решений Европы», — заключил он.

11 июля курс евро по отношению к доллару опустился до рекордного за почти 20 лет показателя в 1,01 евро за доллар. Во время торгов он достигал отметки 1,0096.

Ослабление евро связывают с двумя факторами: опасениями инвесторов по поводу замедления темпов экономического роста в еврозоне и бездействием Европейского центробанка в вопросе повышения базовой ставки.

Рынки,ЕЦБ,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители