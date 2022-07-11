Экономист назвал последствия равенства курсов доллара и евро

«При появлении евро курс был 0,95 и меньше по отношению к доллару. На сегодняшний день мы видим, что Европа не так гибка по отношению к ФедеФедеральной резервной системе (ФРС) США, которая уже предприняла меры по борьбе с инфляцией, а Европа все еще медлит. Как только наступает кризис, главным бенефициаром всех процессов становится доллар, а не евро. Мы сейчас видим, что ЕвроЕвропейский центральный банк (ЕЦБ) сильно отстал от экономических и инфляционных трендов, о которых он много говорит, но, видимо, не готов к оперативным действиям», — сказал он.