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2 часа назад

Доллар вновь упал ниже 60 рублей

Елена Прошина

Курс доллара на торгах 11 июля упал до 60 рублей впервые с 5 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллар вновь упал
Фото: ТАССТАСС

На 17:01 доллар падал на 1,01 рубля до 59,91 рубля. Курс евро на то же время упал на 2,05 рубля и торговался на уровне 60,3 рубля.

На открытии торгов иностранные валюты стоили 61,29 и 62,35 рубля соответственно.

Ранее финансовые аналитики назвали основные факторы, которые будут влиять на курс рубля с 11 по 17 июля. В частности, эксперты уверены, что в России продолжатся внутренние попытки «немножко снизить курс рубля», Центробанк продолжит интервенции и скупку юаня, а крупнейшие экспортеры, в том числе «Газпром», будут заинтересованы в рубле, начнут его скупать, а иностранные валюты продавать.

В общей сложности финаналитики спрогнозировали доллар на уровне 62-65 рублей на этой недели.

Рынки,Банк России,Газпром,Московская биржа,
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