Акции Twitter обвалились на фоне срыва сделки с Маском

Акции американской компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, падают в понедельник на $3,37 (9,15%) после расторжения соглашения о покупке предпринимателем Илоном Маском. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

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Стоимость одной акции на 19:30 мск составляла $33,48. Падение продолжается. При открытии торгов падение составляло более 5%, вскоре после этого оно превышало уже 7%, затем превысило 9%.

Ранее Маск разорвал соглашение о покупке Twitter, о чем свидетельствует копия уведомления на имя главы юридического отдела компании Виджайи Гадде, опубликованная на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В письме, в частности, указывается, что компания не выполнила ряд обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе не предоставила полную информацию, которая могла бы показать долю фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.

Председатель совета директоров компании Брет Тэйлор отметил, что Twitter намерена подать в суд на предпринимателя, чтобы добиться выполнения сделки. Как сообщала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, в случае разрыва соглашения Маск должен будет выплатить компании порядка $1 млрд компенсации.