СМИ предрекли дефицит хумуса из-за конфликта на Украине

Спецоперация России на Украине может привести к снижению поставок нута на мировые рынки и спровоцировать рост цен на него и производимого из него хумуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Фото: public domain public domain

Отмечается, что Россия и Украина являются крупнейшими экспортерами нута, их доля на глобальном рынке составляет около 20% — РФ обычно производит около 250 тысяч тонн нута, а Украина от 30 до 50 тысяч тонн в год. При этом в случае с Россией экспорт затрудняют санкции, а на Украине продукцию в основном выращивают в Харьковской области. На фоне этого, по мнению главы компании Shree Sheela International Навнита Сингха Чабру, слова которого приводит The New York Times, страны вряд ли смогут в этом году поставить на глобальные рынки то же количество нута, что и до начала конфликта.

Он также обратил внимание на то, что в России в основном выращивают сорт «кабули», отличающийся особым качеством и наиболее подходящим для приготовления хумуса. Именно его предпочитают на Ближнем Востоке и в США. Чабра уверен, что в результате событий на Украине цены на закуску на глобальном рынке могут вырасти на 15-20%.