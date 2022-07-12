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1 час назад

Курс евро упал ниже 58 рублей

Алиса Селезнёва

Днем 12 июля курс евро на торгах Московской биржи опустился ниже 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Ранее курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с 5 июля.

Утром 12 июля курсы американской и европейской валют на торгах сравнялись: и доллар, и евро стоили около 59 рублей.

В начале прошлой недели нацвалюта падала на фоне новостей о планах российских властей принять меры по нормализации курса. Слишком дорогой рубль - негативный фактор для российского экспорта.

Затем рубль снова перешел к росту. По итогам торгов Мосбиржи 11 июля доллар падал на 2,02 рубля, до 58,9 рубля. Евро терял 3,1225 рубля и стоил 59,2275 рубля.

Рынки,Видео,Московская биржа,
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