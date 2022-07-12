Днем 12 июля курс евро на торгах Московской биржи опустился ниже 58 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Ранее курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с 5 июля.

Утром 12 июля курсы американской и европейской валют на торгах сравнялись: и доллар, и евро стоили около 59 рублей.

В начале прошлой недели нацвалюта падала на фоне новостей о планах российских властей принять меры по нормализации курса. Слишком дорогой рубль - негативный фактор для российского экспорта.