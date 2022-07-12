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1 час назад

Эксперт объяснила снижение цены на нефть Brent

Елена Прошина

На колебания цен на нефть сегодня влияют «информационные всплески» из-за отсутствия стабильности в мире. Таким образом доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова в беседе с RT объяснила падение стоимости топлива марки Brent до 102 долларов за баррель 12 июля.

По ее словам, участники рынка обеспокоены и мировой рецессией, но она напрямую пока не затронула нефтяной рынок.

«В этой связи дальнейшее снижение цен на нефть может быть связано именно с углублением кризисных явлений в мировой экономике», — добавила Сафонова.

Также она отметила, что инвесторы реагируют на сообщения о введении США новых санкций против Ирана, которые, в частности, коснутся международных компаний, содействующих экспорту нефтепродуктов из страны в Восточную Азию. На фоне этого эксперт уверена, что опасения, связанные с дальнейшим сокращением предложения на мировом рынке нефти, в будущем начнут подталкивать цены на топливо вверх.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года снизилась более чем на 5%, опустившись до 102 долларов за баррель. WTI также упала на 4,44% до 99,47 долларов за баррель.

Рынки,Видео,РАНХиГС,
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