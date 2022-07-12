На колебания цен на нефть сегодня влияют «информационные всплески» из-за отсутствия стабильности в мире. Таким образом доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова в беседе с RT объяснила падение стоимости топлива марки Brent до 102 долларов за баррель 12 июля.

По ее словам, участники рынка обеспокоены и мировой рецессией, но она напрямую пока не затронула нефтяной рынок.

«В этой связи дальнейшее снижение цен на нефть может быть связано именно с углублением кризисных явлений в мировой экономике», — добавила Сафонова.

Также она отметила, что инвесторы реагируют на сообщения о введении США новых санкций против Ирана, которые, в частности, коснутся международных компаний, содействующих экспорту нефтепродуктов из страны в Восточную Азию. На фоне этого эксперт уверена, что опасения, связанные с дальнейшим сокращением предложения на мировом рынке нефти, в будущем начнут подталкивать цены на топливо вверх.